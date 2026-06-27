Barco varado se incendió en Coquimbo: Fuego habría sido provocado por hombre en situación de calle

La emergencia se produjo cerca de las 21 horas del viernes y fue contralada gracias al trabajo de la Capitanía de Puerto y voluntarios de Bomberos.

Un incendio afectó durante la noche del viernes a una embarcación abandonada , ubicada en el sector Playa Changa, en la costanera de Coquimbo.

La Policía Marítima fue alertada de la situción cerca de las 21:3o horas y procedió a dar aviso a equipos de emergencia que llegaron al lugar para contener las llamas.

Según la información preliminar, este incendio habría sido producido por un hombre en situación de calle, que posteriormente fue detenido.





“La patrulla se sitúa en el lugar en el cual verifica e ingresa, ya que había una persona dentro. La evacúa y posteriormente se verifican las condiciones de la persona”, detalló el el jefe de patrulla de la dotación de la Capitanía de Puerto Coquimbo, Carlos Avilés Moro.

Cerca de las 22 horas, personal de Bomberos logró contener el incendio.

Autor del incendio pasó a control de detención

De acuerdo a lo que informó la autoridad marítima, al momento de ser detenido el hombre sospechoso del incendio contaba con tres órdenes de detención vigentes .

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a la prevención y a evitar riesgos acercándose a la embarcación que se encuentra en estado de abandono.