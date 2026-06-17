Quedó con medidas cautelares: Concejala fue detenida por hurto en dos tiendas de mall de Coquimbo

La mujer fue identificada como Yanela Flores, ingeniera comercial de 43 años, concejala de la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía y militante del Partido Republicano.

En la ciudad de Coquimbo se está realizando el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que busca “fortalecer el trabajo de los concejos municipales y proyectar una agenda común desde los territorios”.

Por este motivo, a la zona llegaron cerca de 800 autoridades públicas del país, donde una de ellas fue detenida y acusada de hurto desde dos tiendas del Mall Vivo de Coquimbo.

Esta persona fue identificada como Yanela Flores, ingeniera comercial de 43 años, concejala de la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía y militante del Partido Republicano.





Concejala quedó con arraigo nacional tras ser formalizada por hurto

El diario El Día informó que Flores quedó con la medida cautelar de arraigo nacional tras ser formalizada por el delito de hurto, donde el tribunal fijó un plazo de 60 días para la respectiva investigación.

El citado medio agregó que de acuerdo con los antecedentes expuestos, la autoridad comunal habría sustraído tres prendas de vestir y un par de lentes de sol desde las tiendas Ripley y Sunglass, especies cuyo avalúo total alcanza los $327.870.