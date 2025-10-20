Descartan bomba en Aeropuerto: Pasajero que lo dijo “en tono de broma” está detenido y podría ser deportado - Chilevisión

El responsable fue detenido por una infracción al Código Aeronáutico y enfrentará la justicia, que incluso podría deportarlo.

Luego de que esta mañana la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) activó los protocolos de emergencia en el Aeropuerto de Santiago por un aviso de bomba, Policía de Investigaciones descartó la presencia de un artefacto explosivo y confirmó que se trató de una "broma" por parte de un pasajero.

Según información preliminar, el incidente se produjo al interior de una aeronave que debía despegar rumbo a Puerto Montt.

Sin embargo, durante el proceso de embarque, un hombre de 58 años de nacionalidad uruguaya dio el aviso y obligó a la activación de un riguroso protocolo, que incluyó la evacuación de más de 200 pasajeros, el aislamiento y verificación de la aeronave y su propia detención.

Paloma Silva, del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa), detalló cómo ocurrió el incidente y a las sanciones a las que se expone el sujeto.

Según la autoridad, "lo que esta persona manifiesta es que en ningún momento su intención fue decir que mantenía una bomba" y que "fue en un tono de broma".

Pese a lo anterior, Silva aclaró que los dichos del pasajero configuraron una infracción al Código Aeronáutico y pusieron "en peligro el desarrollo del vuelo", motivo por el que fue "detenido en flagrancia".

En esa línea, agregó que tras adoptar el procedimiento, PDI puso al hombre a disposición de los tribunales, "quienes determinarán si se abre un proceso de investigación y si es que la persona es finalmente deportada".

De acuerdo a Silva, los procedimientos por avisos de bomba se dan "relativamente con frecuencia", ya que "las personas no suelen tomar el peso de decir que mantienen un artefacto explosivo en un lugar de seguridad como es un terminal aéreo".