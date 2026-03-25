Aún no se congela precio de la parafina: Enap confirma histórica alza anunciada en el precio de los combustibles

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer su informe semanal donde confirmó alzas en los combustibles anunciados por el gobierno.

Este miércoles, Enap dio a conocer su informe semanal y donde se confirmaron las históricas alzas anunciadas por el gobierno.

De acuerdo a lo indicado por la Empresa Nacional del Petróleo, subirán todos los combustibles, a pesar de que se comunicó que el precio de la parafina se congelaría.

Esto ocurrió porque la indicación del gobierno al proyecto aún no es aprobada en el Congreso, por lo que tendrá que esperar el congelamiento de su precio.





Alza de los combustibles para este jueves