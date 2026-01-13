 Así fue el polémico festejo del SLEP de Atacama en un casino que llevó a la renuncia de su director - Chilevisión
Minuto a minuto
“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025 VIDEO | Un charchazo y tironeo de pelo: Comerciantes ambulantes golpean a turistas en Villarrica Carabinero fue herido a bala en medio de desalojo de megatoma en San Antonio Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak Así fue el polémico festejo del SLEP de Atacama en un casino que llevó a la renuncia de su director
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
13/01/2026 08:09

Así fue el polémico festejo del SLEP de Atacama en un casino que llevó a la renuncia de su director

Daslav Mihovilovic, director ejecutivo suplente del organismo, presentó su dimisión al cargo luego de la viralización de imágenes que mostraron limusinas y alfombras rojas en la controversial celebración.

Publicado por CHV Noticias

El director ejecutivo suplente del SLEP de la región de Atacama, Daslav Mihovilovic, presentó su renuncia luego de una polémica actividad extraprogramática realizada en un casino que acaparó titulares a nivel nacional.

Una serie de videos delataron la controversial celebración: Los registros mostraron luces, cámaras, alfombras rojas y todo tipo de elementos.

Se trató del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública de dicha región, instancia que se desarrolló en el casino de juegos de Copiapó.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron también una limusina de lujo, iluminación especial, cámara 360° y bar abierto, lo que desató reacciones en todo el espectro político.

Tras la viralización de los videos de la celebración, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó la situación como inaceptable y solicitó formalmente la renuncia del director ejecutivo suplente, el ya mencionado Mihovilovic.

Ante las críticas, desde el SLEP de Atacama explicaron que la actividad tuvo un carácter estrictamente interno y aseguraron que el encuentro se llevó a cabo fuera del horario laboral y que no hubo uso de recursos públicos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

“Fue un sueño”: La última publicación de Naya Fácil antes de “desaparecer” de las redes en Egipto

La influencer llegó hace unos días al país africano y, tras manifestar su preocupación por su integridad y seguridad, dejó de hacer publicaciones. El último post corresponde a una foto que se tomó en Dubai.

13/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026
Publicidad