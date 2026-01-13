Así fue el polémico festejo del SLEP de Atacama en un casino que llevó a la renuncia de su director - Chilevisión

El director ejecutivo suplente del SLEP de la región de Atacama, Daslav Mihovilovic, presentó su renuncia luego de una polémica actividad extraprogramática realizada en un casino que acaparó titulares a nivel nacional.

Una serie de videos delataron la controversial celebración: Los registros mostraron luces, cámaras, alfombras rojas y todo tipo de elementos.

Se trató del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública de dicha región, instancia que se desarrolló en el casino de juegos de Copiapó.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron también una limusina de lujo, iluminación especial, cámara 360° y bar abierto, lo que desató reacciones en todo el espectro político.

Tras la viralización de los videos de la celebración, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó la situación como inaceptable y solicitó formalmente la renuncia del director ejecutivo suplente, el ya mencionado Mihovilovic.

Ante las críticas, desde el SLEP de Atacama explicaron que la actividad tuvo un carácter estrictamente interno y aseguraron que el encuentro se llevó a cabo fuera del horario laboral y que no hubo uso de recursos públicos.