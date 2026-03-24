Alza histórica de combustibles: Cuánto costará llenar el estanque de los autos más vendidos en Chile desde este jueves

Con la bencina de 95 superando los $1.500 por litro en promedio, llenar un vehículo será significativamente más caro. Por ejemplo, una camioneta podría pasar de $90 mil a más de $112 mil desde esta semana.

El precio de la gasolina en Chile registrará un alza histórica a partir del jueves 26 de marzo de 2026, así lo informó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la noche del lunes.

El titular de la cartera apuntó al alza internacional del petróleo y al estado de la situación fiscal en el país, a la hora de explicar el aumento en el valor de los combustibles desde la década de 1979.

Esto se traducirá en u aumento proyectado de $370 por litro en la gasolina de 93 y de hasta $580 en el diésel.





Los autos más vendidos en Chile en 2026

De acuerdo con los datos entregados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), recogidos la plataforma Autofact, los modelos de autos más vendidos en el país hasta febrero del 2026 son:

¿Cuánto costará llenar el estanque con el alza?

Antes de este ajuste, la bencina de 95 octanos promediaba entre $1.200 y $1.250 por litro, y se espera a partir del jueves que supere los $1.500.

Según los modelos de autos más vendidos el alza de los combustibles para llenar los estanques podría cambiar de la siguiente manera:

En primer lugar está la camioneta estándar tiene una capacidad de 75 litros en su estanque y con el precio actual de la bencina podría llenarse con cerca de $90 mil pesos.

Sin embargo, a partir del jueves, llenar el estanque del mismo modelo podría superar los $112 mil pesos.

En el segundo y tercer lugar de los vehículos más vendidos aparecen también dos camioneta de similares características: GWM Poer y la Toyota Hilux. Ambas cuentan en su versión estándar con estanque de capacidad para 80 litros, el que se llena con aproximadamente $96 mil pesos, precio que se elevaría por sobre los $120 mil pesos.

A continuación del listado sigue el vehículo tipo SUV modelo MG ZX con un estanque de capacidad para 45 litros el que hasta el día de hoy se podría llenar con cerca de $54 mil pesos. Ese monto ascendería a más de $68 mil pesos desde este jueves.

En el quinto lugar de los más vendidos durante el 2026 en Chile, aparece el Suzuki Fronx, modelo de combustión híbrida que funciona combinando un motor de gasolina y uno eléctrico.

Tiene una capacidad de 37 litros en el estanque, el que podría llenarse con $45 mil pesos, aproximadamente, el que podría superar los $55 mil pesos si se carga a partir del 26 de marzo.