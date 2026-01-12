 Alerta roja por incendio en Cauquenes: Reportan 400 hectáreas afectadas y viviendas destruidas - Chilevisión
12/01/2026 20:03

Alerta roja por incendio en Cauquenes: Reportan 400 hectáreas afectadas y viviendas destruidas

El siniestro ha causado importantes daños y obligó a movilizar un gran contingente.

Este lunes, Senapred actualizó la situación del incendio forestal que desde hace unas horas afecta a la comuna de Cauquenes, en la Región del Maule.

Recordemos que, debido al avance de las llamas, el organismo declaró ayer la alerta roja, advirtiendo que se encontraba cerca de sectores habitados. 

Senapred actualiza situación de incendio forestal en Cauquenes

La tarde de este lunes, Senapred informó que en el siniestro en Cauquenes, denominado "San Pedro", se había extendido por una superficie de 414 hectáreas.

Junto con lo anterior, indicó que se reportaron 10 viviendas con afectación y cuatro personas damnificadas. 

Ayer, Senapred detalló que para combatir el fuego se movilizaron cuerpos de Bomberos de Cauquenes y Parral, brigadas de Conaf, así como técnicos, entre otros.

Hasta ahora, el siniestro permanece en combate.

