Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta - Chilevisión

La mujer de 33 años fue descubierta portando un litro de cocaína líquida al interior de envases de mostaza y ají. La tripulante fue detenida y se encuentra en arresto domiciliario en el país oceánico.

Una azafata chilena fue detenida en el aeropuerto de Auckland, Nueva Zelanda tras ser descubierta transportando un litro de cocaína líquida entre sus pertenencias.

La mujer, quien asegura que se trataba de un encargo y que ella no sabía que llevaba sustancias ilícitas en su maleta, estuvo un mes en la cárcel y se mantiene en arresto domiciliario en el país oceánico.

Según reveló Contigo en la Mañana, se trata de Elizabeth Mhorez Muñoz, una mujer de 33 años que se desempañaba como tripulante de cabina en una aerolínea nacional.

Quién es la azafata detenida en Nueva Zelanda

Acorde a lo informado en el matinal de Chilevisión, la mujer fue enviada a prisión en marzo de este año, debido a que estaba transportando las sustancias ilícitas en envases de mostaza y ají.

De igual manera, se estableció que, si bien ella alega inocencia, su historial bancario la vincula a un hombre que en enero pasado fue detenido por tráfico de drogas.

Se trata de un sujeto llamado Harold Barrera, quien entre septiembre y diciembre de 2024 le traspasó un total de $1.827.000 repartidos en seis transferencias.

Tras la detención del individuo, las transferencias pasaron a estar a nombre de Patricia Buitrón, quien entre enero y febrero de 2025 le traspasó otros $1.827.000.

De igual manera, la investigación detalló que la tripulante de cabina solía publicar en redes sociales ofreciendo espacios en sus maletas a cambio de dinero. Incluso, contaba con un tarifario para este tipo de servicios.