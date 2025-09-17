“Ahora ya puede comunicarse”: El drama de joven pareja que fue atropellada por conductora ebria tras concierto - Chilevisión

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años, y su pareja, salían tras un recital de Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado.

Una madre denuncia que su hija y el pololo de ella fueron atropellados por una conductora en estado de ebiedad tras salir de un concierto en el Movistar Arena.

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile, y su pareja, salían tras un recital del trapero argentino Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado.

La persona que sacó la peor parte fue Ayelén, quien quedó en riesgo vital, donde afortunadamente ya salió de ese estado, pero sigue grave y debe ser sometida a varias cirugías, al igual que su pareja.

Madre de la víctima: “Ahora ya puede hablar”

Rosa Sandoval, madre de Ayelén, conversó con Radio Bío Bío y señaló que la joven "ahora ya puede hablar, ya puede comunicarse con nosotros, pero todavía está con muchos de los problemas que la dejaron aquejada ese día".

Tras el atropello, la conductora fue detenida y su examen arrojó 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre.

"No queremos que un accidente de tal magnitud quede así como así. Aquí se truncaron tres vidas: mi hija, seguramente va a tener que congelar; su pololo seguramente va a tener que estar un año por lo menos sin trabajar por todas las lesiones que tiene y la otra persona igual", indicó Rosa.

En la formalización por conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves, Fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de la conductora, sin embargo, el tribunal consideró que no tenía antecedentes previos y fijó una fianza de $2.500.000, los que fueron pagados.

Finalmente, la mujer quedó con la medida cautelar de prohibición de salir del país y no poder conducir durante el transcurso de la investigación (120 días).