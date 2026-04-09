09/ 04/ 2026 13:16

Fue asaltado y golpeado: Video muestra el momento exacto en que funcionario PDI mata a delincuente en Pedro Aguirre Cerda

En horas de la tarde de este jueves, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un robo a la salida de un banco y disparó un arma de fuego, frustrando el delito. En ese contexto, las cámaras de seguridad del sector muestran distintos ángulos del asalto y registraron el momento exacto en que el efectivo policial repele el ataque grupal. Hay una persona muerta y dos detenidos.