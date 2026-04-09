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Fue asaltado y golpeado: Video muestra el momento exacto en que funcionario PDI mata a delincuente en Pedro Aguirre Cerda

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

En horas de la tarde de este jueves, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un robo a la salida de un banco y disparó un arma de fuego, frustrando el delito. En ese contexto, las cámaras de seguridad del sector muestran distintos ángulos del asalto y registraron el momento exacto en que el efectivo policial repele el ataque grupal. Hay una persona muerta y dos detenidos.

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