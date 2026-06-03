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AHORA | Poste cae sobre vehículo tras choque en Macul: Tránsito permanece suspendido en avenida Quilín

El accidente se habría provocado debido al reventón de uno de los neumáticos del automóvil.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo en avenida Quilín, en la comuna de Macul, luego de que el automóvil chocara contra la estructura tras el reventón de uno de sus neumáticos.

El tránsito permanerá suspendido en dicho lugar, entre las calles Oscar Bonilla y Castillo Uriza, durante toda la mañana de este miércoles.

El vehículo quedó con graves daños en su parte frontal. Incluso, se activó el airbag debido a la fuerza del impacto.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor o conductora.

En desarrollo…

 

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