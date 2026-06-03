AHORA | Poste cae sobre vehículo tras choque en Macul: Tránsito permanece suspendido en avenida Quilín

El accidente se habría provocado debido al reventón de uno de los neumáticos del automóvil.

Un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo en avenida Quilín , en la comuna de Macul, luego de que el automóvil chocara contra la estructura tras el reventón de uno de sus neumáticos.

El tránsito permanerá suspendido en dicho lugar, entre las calles Oscar Bonilla y Castillo Uriza, durante toda la mañana de este miércoles.

El vehículo quedó con graves daños en su parte frontal. Incluso, se activó el airbag debido a la fuerza del impacto.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor o conductora.

ATENCIÓN (07:13). Tránsito SUSPENDIDO al oriente y poniente en Av. Quilín entre Oscar Bonilla y Castillo Urizar en #Macul, debido a caída de poste sobre cyticar. Corte se mantendrá por toda la mañana a la espera de tareas de reparación. Prefiera Escuela Agrícola https://t.co/iV7xwklSNb pic.twitter.com/mgpie5ezUO — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 3, 2026

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