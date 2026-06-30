Gran despliegue de Bomberos por incendio estructural que afecta a regimiento en Osorno

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y Bomberos trabaja para evacuar a quienes se encuentran dentro del recinto.

En horas de la tarde de este martes se registró un incendio estructural que afecta a un regimiento en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos.

Se trata del regimiento Arauco, Destacamento de montaña n.º 9, ubicado en la intersección de las calles O’Higgins con Barros Arana.





Lo que se sabe del incendio en regimiento de Osorno

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, quienes trabajan para poder contener la emergencia y las llamas que provocaron una gran emanación de humo desde el entretecho.

El delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rehbein, detalló que el incendio pudo haberse provocado por una instalación eléctrica o una sobrecarga en la misma red.

Sin embargo, la prioridad de Bomberos es evacuar a todas las personas y contener la emergencia, para luego evaluar las causas.

Hasta el momento, se descartan lesionados.