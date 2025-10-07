 AHORA | Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo - Chilevisión
07/10/2025 16:25

AHORA | Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo

De manera preliminar, la emergencia se habría originado por la falla de un equipo de aire acondicionado.

Por la tarde de este martes se comenzó a realizar una evacuación en el edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107.

El motivo es una emanación de humo y cientos de funcionarios tuvieron que abandonar el recinto para facilitar el trabajo de las cinco compañías de bomberos que llegaron. 

De manera preliminar, la emergencia se habría originado por la falla de un equipo de aire acondicionado.

Además, por parte de Carabineros se informó que por el momento no se reportan personas afectadas.

