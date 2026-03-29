Encuentran con vida a joven universitario desaparecido en Providencia

La noticia fue confirmada desde el círculo familiar a CHV Noticias.

Durante la tarde de este domingo, la familia de Víctor Huaiquin González confirmó a CHV Noticias que el joven estudiante de medicina de 21 años fue encontrado con vida.

Cabe recordar que al universitario se le perdió el rastro el viernes 27 de marzo tras salir de su departamento ubicado en calle Lira, en la comuna de Santiago.





Encuentran con vida a estudiante desaparecido en Providencia

De acuerdo al testimonio de su hermano, Víctor “está bien físicamente, pero hablando muy poco“.

En la misma línea, detalló que “lo logramos encontrar solo porque una niña lo vio a la pasada“.