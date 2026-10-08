Aguas Andinas informó que el suministro de agua está operando con normalidad en Las Condes

Desde la compañía aseguraron que, a pesar de la grave emergencia ocurrida en la comuna del sector oriente, el suministro básico está funcionando con normalidad para sus clientes.

Aguas Andinas informó que, tras la emergencia producida por el aluvión que causó graves estragos en Las Condes, el suministro de agua está operando con normalidad .

Desde la compañía hicieron un llamado a la población a “no levantar las tapas de la red de alcantarillado”, ya que podría ocasionar problemas con la infraestructura sanitaria y complicar el restablecimiento del bien esencial.





Aguas Andinas seguirá monitoreando la situación en Las Condes

Además, desde el servicio sanitario aseveraron que seguirán monitoreando “la evolución de la emergencia” con el fin de informar oportunamente “por los canales oficiales”.

En lo que respecta al balance del aluvión en Las Condes, desde la autoridad confirmaron que la situación dejó seis personas lesionadas, las que fueron atendidas a la brevedad. Asimismo, se autorizó el despliegue de los equipos especializados para la labor de limpieza y rescate.

Por otro lado, desde el Gobierno aseguraron que el desborde de la Quebrada Honda habría sido una de las principales causas del evento que terminó con el arrastre de agua, barro y escombros por la comuna del sector oriente.