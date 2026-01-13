 Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak - Chilevisión
13/01/2026 08:14

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, la embajadora de Chile en Naciones Unidas, Paula Narváez, sufrió un accidente en kayak en el río Maullín, en la región de Los Lagos.

Narváez, que se encuentra de vacaciones en la zona, se dirigió a la excursión en compañía de su esposo y sus dos hijas y un grupo de cercanos.

Sin embargo, a eso de las 16:00 horas, se emitió una alarma cuando no se sabía informaciones sobre el paradero de la exministra y su familia.

Ante esto, se despacharon al lugar cuatro ambulancias, bomberos de Puerto Montt, Puerto Varas y Los Muermos, además del GOPE de Carabineros y organismos de emergencia acuática.

Detalles del accidente de Paula Narváez y su familia

A través de redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt detalló que se pudo rescatar con vida a los accidentados "gracias al trabajo del dron institucional, equipado con cámara termal, sistema de transmisión de audio y parlante".

El teniente Luis Villarroel, de la Tercera Compañía de Puerto Montt, indicó a LUN que fueron alertados por "tres personas aferradas a un tronco" y que "con el parlante del dron les dijimos que mantuvieran la calma y que los íbamos a rescatar".

De acuerdo a testigos, las personas corrieron suerte porque se aferraron a unas matas de quilas y luego a un tronco, que de casualidad se enredó en el lugar.

Por ahora, la exministra continuará con sus vacaciones en la zona y luego retomará sus funciones hasta el sábado 17 de enero, fecha en que cesará su representación en Naciones Unidos y asumirá como directora regionales en United Nations Population Fund.

Revisa imágenes del rescate:

Bomberos de Puerto Montt

Bomberos de Puerto Montt

Bomberos de Puerto Montt

Bomberos de Puerto Montt

Bomberos de Puerto Montt
