Adulto mayor murió tras incendio de su minimarket en Padre Hurtado: Su esposa está desaparecida

Los equipos de emergencia estiman que su esposa habría estado en el inmueble cuando ocurrió el incendio, por lo que también habría fallecido.

Durante la madrugada de este martes se encontró un cadáver entre los escombros de un minimarket que se incendió en la comuna de Padre Hurtado.

Los hechos ocurrieron en la intersección de Río Aconcagua con El Roble, donde se encontraba dicho local comercial y una botillería.





Lo que se sabe tras el incendio en Padre Hurtado

En ese contexto, la alerta por el incendio se registró a eso de las 00:30 horas.

“Al controlar el incendio, Bomberos confirma el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de estos locales comerciales”, señaló el capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Costa de Carabineros.

En esa misma línea, añadió: “Actualmente, no se mantiene la ubicación de una segunda persona, que son adultos mayores, y obviamente Bomberos sigue trabajando en el sitio del suceso para poder ubicar a esta persona”.

El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, indicó que la persona fallecida sería el dueño del local comercial y la segunda persona que se está buscando sería su esposa. Ambos pertenecerían a la tercera edad.

Finalmente, hay una voluntaria de Bomberos que resultó lesionada con una contusión de rodilla.