Adulta mayor fallece en incendio de su casa en Recoleta: Investigan carácter intencional

Vecinos del sector compartieron información relevante para las diligencias del caso.

Una mujer adulta mayor de 87 años murió en un incendio en Recoleta durante la madrugada de este viernes.

El sinestro ocurrió en la calle Héroe Manuel Antonio Martínez, en la vivienda donde residía la persona fallecida.

Según información de Bomberos, la víctima no salió del lugar, falleciendo en el inmueble producto de las llamas. El cadáver de la mujer fue encontrado al interior, durante la remoción de escombros.





Alrededor de 80 bomberos de 7 compañías de Bomberos de Conchalí combatieron el fuego por varias horas para evitar la propagación.

Según el relato de vecinos del sector, quienes alertaron del incendio, la persona habría manifestado su intención de quemar su vivienda días atrás.

Las causas del siniestro se investigarán, para confirmar si fue intencional como presumen los testigos.