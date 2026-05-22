Conductor manejaba bajo efectos del alcohol: Carga de camión se desprendió y mujer murió en la Autopista Central

El conductor de un camión fue formalizado por conducir bajo la influencia del alcohol y por no tener la licencia adecuada para el tipo de vehículo que manejaba.

En prisión preventiva quedó el conductor que provocó la muerte de una mujer de 69 años este jueves en la Autopista Central.

La carga del camión que el hombre manejaba se desprendió y atravesó la calzada.

La Fiscalía Centro Norte lo formalizó por conducir bajo la influencia del alcohol y por no tener la licencia para manejar camiones de grandes dimensiones.