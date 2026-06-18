Adolescente acusado de asesinar a mujer en Maipú cumplía arresto domiciliario por otra causa de homicidio

Tan solo un día antes del crimen, el joven imputado había dejado un centro de internación.

Un adolescente de 16 años se encuentra en internación provisoria por un plazo de 70 días, tras el asesinato de una mujer en Maipú la noche del martes.

Isabel Cristina Solórzano Quero, de nacionalidad venezolana y 64 años, fue atacada por el joven mientras regresaba de una clase de zumba.

Después de presentarse en una unidad policial acompañado de su madre, en la audiencia de control de detención y formalización de cargos, se determinó la medida de internación provisoria.

En la instancia, la defensa se refirió a posibles problemas psiquiátricos del acusado, lo que se vincula a información revelada recientemente respecto a un hecho pasado en el que también se vio involucrado.





Previo al asesinato de Isabel Solórzano en Maipú, el adolescente se encontraba en un centro de internación en la comuna de Buin. Allí fue acusado de homicidio en contra de otra persona que permanecía en el lugar.

Por esa razón, hasta el pasado lunes, el imputado se mantuvo en la misma calidad que determinó su más reciente formalización.

Tras la apelación de su defensa, el tribunal rebajó esa medida a arresto domiciliario total. Sin embargo, pese a esa restricción, el joven habría asesinado a Isabel Solórzano en Maipú.