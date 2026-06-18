“Una huella imposible de borrar”: Profesora de zumba despide a mujer asesinada por adolescente en Maipú

El autor del crimen, quien es menor de edad, se encuentra detenido en calidad de imputado tras presentarse en una unidad policial acompañado de su madre.

Impacto causó en Maipú el crimen de una mujer que regresaba a su hogar durante la noche del martes cuando fue atacada por un joven de 16 años.

La víctima fue identificada como Isabel Cristina Solórzano Quero, de nacionalidad venezolana y 64 años, quien fue asesinada tras asistir a clases de zumba.

Cabe señalar que el menor de edad se encuentra detenido en calidad de imputado tras presentarse en una unidad policial acompañado de su madre.





Profesora de zumba se despidió de víctima

A través de sus redes sociales, Polette, su instructora de zumba, se despidió de Isabel con un emotivo mensaje.

“Hay personas que pasan por nuestra vida y dejan una huella imposible de borrar. Así era Isabel. Una mujer amorosa, respetuosa, cariñosa y siempre con una sonrisa para entregar”, compartió en una historia de Instagram.

“Es imposible no encariñarse con personas tan especiales como ella. Hoy mi corazón está lleno de tristeza por su partida. Pero también, gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerla… Te vamos a extrañar muchísimo, Isa. Tu recuerdo quedará para siempre en nuestros corazones”, agregó.