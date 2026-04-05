Actualizan balance de Semana Santa: 7 fallecidos y 122 detenidos por conducir bajos los efectos del alcohol

Este año se registró hasta un 10% más de ingresos a la capital, reflejando que muchas personas de regiones prefirieron pasar el feriado religioso en la RM.

Carabineros entregó este domingo un nuevo balance de tránsito con motivo del fin de semana largo por Semana Santa, reportando siete muertes hasta el medio día.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, este año se vivió un fenómeno diferente en el flujo vehícular, ya que se registraron aproximadamente un 10% más de autos que ingresaron a la capital desde diferentes regiones.





Respecto a los 57 mil controles que han realizado, Carabineros ha logrado detener a 122 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol y a 35 personas conducir tras haber consumido drogas.

Además, se registraron otras 6 detenciones por manejar a 60 kilómetros por sobre el máximo permitido, dejando un total de 163 detenidos.

Durante este fin de semana largo, la cifra de víctimas fatales aumentó a siete: cuatro por atropellos y tres a causa de colisiones.

Por otro lado, Carabineros entregó 2.820 infracciones a nivel nacional, de las cuales 1.900 fueron por manejar sobre el límite de velocidad, 752 fueron por no usar el cinturón de seguridad y 239 por no usar sistema de retencion infantil.