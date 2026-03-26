Muere Noelia Castillo tras recibir eutanasia: La joven de 25 años ganó una larga batalla legal para conseguirla

Este jueves, después de una larga batalla legal de casi dos años, Noelia Castillo murió tras recibir la eutanasia.

El centro sociosanitario Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), informó a los medios hispanos que la joven de 25 años falleció luego del procedimiento que se llevó a cabo a través de una sedación intravenosa.





La vida de sufrimiento de Noelia antes de la eutanasia

La joven arrastraba un profundo sufrimiento físico y emocional. Su historia cambió por completo luego de una agresión sexual múltiple y de un intento de suicidio ocurrido el 4 de octubre de 2022, cuando se lanzó desde un quinto piso. A raíz de ese hecho, sufrió una lesión medular completa e irreversible que la dejó con paraplejia. Desde entonces, no podía moverse de la cintura hacia abajo y enfrentaba fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

“Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza“, aseguró la joven antes de su muerte en la entrevista concedida al medio Antena 3.

Así culmina la historia de Noelia, la cual ha reabierto el debate público sobre la eutanasia y sus límites legales y éticos en un país en el que el Parlamento despenalizó esta práctica en 2021, convirtiendo a España en una de las pocas naciones que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir, siempre que cumpla unos estrictos requisitos.