Ministro Quiroz asegura que el Estado de Chile no está “quebrado”: “Jamás ocuparía una palabra como esa”

El titular de Hacienda rechazó el concepto impulsado por el propio Gobierno a través de sus redes sociales.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, rechazó la calificación de “Estado quebrado” impulsada por el propio Gobierno a través de sus redes sociales.

Tras la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que despachó al Senado el proyecto que contiene el precio de la parafina ante el alza de combustible, el titular de Hacienda aseguró que “jamás ocuparía una palabra como esa“.

“Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40 mil millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior“, agregó Quiroz.

Respecto a la incertidumbre que existe respecto a la guerra en Medio Oriente, Quiroz indicó que “no sabemos cómo va a seguir. No sabemos qué necesidades podamos tener que atender en uno o dos meses más. No sabemos el desenlace. La prudencia indica ser cauto en el uso de los recursos. No podemos exponernos a gastar eventualmente una cifra que podría llegar a ser hasta 4.000 millones de dólares y después puede ocurrir otro fenómeno en este mismo contexto, incluso un escalamiento del conflicto, una situación compleja en el mercado de capitales, y tenemos que estar preparados para ello“.