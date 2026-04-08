Ministra Arzola: “La gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior”

La titular de Educación definió su postura en torno a la beca y aseguró que su propuesta sería “condicionar la extensión de la gratuidad” con el fin de aumentar la cobertura en jardines infantiles.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, definió su postura en torno a la gratuidad en la educación superior y advirtió problemas en su ejecución al asegurar que esta beca “no ha permitido mejorar la equidad en el acceso” a las universidades.

“Y la explicación de eso es bastante simple”, aseguró. “Antes de la gratuidad existían otros beneficios que permitían el financiamiento de quienes no contaban con recursos propios para acceder a este nivel educativo”.

“Lo que hizo la gratuidad fue, en gran medida, sustituir recursos que antes eran privados por recursos públicos, por eso le sale tan alto al Estado”, explicó en conversación con CNN Chile.

En la misma línea, continuó con su argumento: “Antes estaban accediendo en función de otra ayuda ahora lo están haciendo en virtud de la gratuidad, por eso el acceso no se ha visto especialmente impactado“.





Ministra priorizaría destinar mayores recursos a jardines

Consultada sobre si se trata de una buena o mala política pública, señaló que “hoy la gratuidad llega hasta el 60% de menores ingresos y a mí me parece que ese es un nivel adecuado“.

En esa línea, explicó que, a su juicio, en la actualidad el país no se encuentra en las “condiciones económicas para sostener un beneficio para personas del decil 6, 7, 8 y más“.

Por lo mismo, Arzola reveló que su propuesta sería “condicionar la extensión de la gratuidad” con el fin de aumentar la cobertura en jardines infantiles.





Ministra habló sobre proyecto “Escuelas Protegidas”

Finalmente, la secretaria de Estado abordó los proyectos de ley en materia de educación que ayer fueron presentados por el presidente Kast. En concreto, el que contempla que las personas condenadas por delitos no puedan acceder a la gratuidad universitaria.

“La idea es disuadir, porque cometer delitos en el contexto educativo hoy no tiene costos, y queremos transmitir que la violencia no puede tener cabida en el espacio escolar”, aseveró.

Pese a elló, señaló que podría existir una excepción si la persona cumple con lo dictado por la justicia en materia de reinserción.