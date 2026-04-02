Milagro de Semana Santa: Reconocida marca de vino cambiará agua por vino de manera gratuita
La reconocida marca de vino Santa Elena, lanzó una promoción en vísperas de la Semana Santa, la cual consiste en cambiar un litro de agua por un litro de vino de forma gratuita.
“Ven por tu milagro“, dice la campaña publicitaria correspondiente a la promoción, la cual estará disponible en 60 botillerías del país.
“Este 3 y 4 de abril trae 1 litro de agua y lo convertimos en 1 litro de vino Santa Helena ¡Gratis!“, dice la empresa en una publicación de instagram en la cual se puede apreciar un video con la campaña.
“Cuando todo esta caro, hay que hacer un milagro”, complementa el mensaje emitido en redes sociales.
Revisa acá las 60 botillerías que se adhirieron a la campaña:
