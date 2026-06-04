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Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de Santiago en las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 01:00 del viernes 5.
  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 06:00 del viernes 5.
  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 01:00 del viernes 5.
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