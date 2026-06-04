Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de Santiago en las próximas horas
La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM
- Vitacura: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 01:00 del viernes 5.
- Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 06:00 del viernes 5.
- Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 01:00 del viernes 5.