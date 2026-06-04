Bono de $100 mil para calefacción por bajas temperaturas: Consulta aquí con tu RUT

Este beneficio, también conocido como Bono Leña, busca aliviar los gastos económicos debido al frío en esta época del año. ¿Cómo saber si lo recibes? A continuación el detalle.

El subsidio de Calefacción, anteriormente llamado Bono Leña, es un aporte del Estado que busca ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno.

Es importante señalar que este beneficio económico se entrega de forma automática a las personas que cumplan con los requisitos y sin la necesidad de postulación.

Se trata de un aporte monetario que consiste en un pago único de $100 mil por hogar. Cabe precisar que su pago comenzó en marzo del presente año, pero aún puedes revisar si eres beneficiario.





¿Quiénes pueden recibir el subsidio de Calefacción 2026?

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan con estas condiciones principales:

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Residir en la Región de Aysén.

Por último, se agregó que la selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario al subsidio de Calefacción 2026

Para quienes quieran revisar si reciben el Subsidio a la Calefacción, deben acceder a la página web establecida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Otra alternativa es hacer clic en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás revisar si recibes los $100.000.