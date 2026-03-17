“Les pido de corazón…”: Carolina Soto realizó desesperado llamado tras atravesar complejo momento familiar
La cantante pidió oraciones o cualquier tipo de manifestación positiva que pudiese ayudar en este momento.
Este martes, Carolina Soto informó que atraviesa un duro momento familiar, dado que su madre enfrenta un complejo estado de salud.
La cantante declinó entregar detalles sobre lo que aqueja a su progenitora, pero pidió a sus seguidores que rezaran por ella y luego entregó una actualización sobre ella.
¿Qué pasó con la madre de Carolina Soto?
A través de las historias de su cuenta de Instagram, Soto comentó: “Mi madre hermosa está muy delicada. Les pido de corazón que recen por ella. Necesitamos energías lindas, oraciones, todo, ¡por favor!”.
En esa misma línea, agregó: “Vamos, mi reina hermosa. Aquí estamos rezando por ti”.
Finalmente, horas más tarde, la cantante informó que su madre estaba evolucionando de manera positiva: “Gracias por su amor, preocupación y oraciones”, concluyó.
