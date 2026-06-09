Junio tiene fin de semana largo: Conoce la fecha exacta del próximo feriado en Chile

Dos festividades se aproximan este mes y una de ellas extenderá el descanso por tres días. Revisa acá el calendario completo de feriados.

A menos de un mes del último feriado el pasado 21 de mayo, ahora junio trae dos festividades más y una de ellas constituye un fin de semana largo.

El próximo feriado en Chile será el domingo 21 de junio , fecha en la que se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Además, tan solo unos días después, el lunes 29 de junio se celebra un feriado religioso: el Día de San Pedro y San Pablo.

Mientras que la primera fecha mencionada no genera mayores cambios en el calendario habitual y en el comercio, ya que cae domingo, la segunda sí da espacio para un fin de semana largo.

Esos tres días consecutivos de descanso son unos de los últimos en esa modalidad, pues pasada esta fecha, solo quedarán tres feriados que habilitarán fines de semana largos.





Próximos fines de semana largos en Chile

Serán fines de semana largos, aquellos días de descanso que acompañan a los siguientes feriados:

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Calendario completo de feriados 2026 en Chile