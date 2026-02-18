Tensión en Argentina por cierre de histórica fábrica FATE a un día del paro general - Chilevisión

Este miércoles se anunció el cierre de la histórica Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), que manufacturaba neumáticos y que también auspiciaba a muchos equipos de fútbol entre los años '80 y '90. Alrededor de 900 personas quedarán sin empleo por esta medida. El declive de la empresa, según medios trasandinos, se debe a la masiva llegada de neumáticos de origen chino. El hecho ocurrió a sólo un día del cuarto paro nacional trasandino, un complejo contexto para el país vecino debido al nuevo proyecto de reforma laboral.