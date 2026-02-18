 Tensión en Argentina por cierre de histórica fábrica FATE a un día del paro general - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Bus de Red Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago: Tránsito fue desviado Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra “¡No le hagas más daño!”: Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo José Miguel Insulza y críticas a Bachelet por candidatura a la ONU: "Son de una mezquindad absoluta" Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/02/2026 17:43

Tensión en Argentina por cierre de histórica fábrica FATE a un día del paro general

Este miércoles se anunció el cierre de la histórica Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), que manufacturaba neumáticos y que también auspiciaba a muchos equipos de fútbol entre los años '80 y '90. Alrededor de 900 personas quedarán sin empleo por esta medida. El declive de la empresa, según medios trasandinos, se debe a la masiva llegada de neumáticos de origen chino. El hecho ocurrió a sólo un día del cuarto paro nacional trasandino, un complejo contexto para el país vecino debido al nuevo proyecto de reforma laboral.

Lo más visto

Más restricciones para famosos y estricto protocolo: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

La producción del evento elaboró un estricto protocolo con importantes cambios para intentar evitar las polémicas del año pasado. Los invitados tendrán que transitar con una bata negra y reducir el número de sus asistentes.

18/02/2026

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Distintos aportes estatales quedan disponibles para sus beneficiarios cada año, pero en algunos casos no son retirados dentro de los plazos establecidos.

18/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026

Revelan principal tesis del parricidio en Tomé: Joven de 15 años apuñaló a su padre conductor de micro

Según información recabada por la policía, el adolescente estaba en la Plaza de Armas de la ciudad cuando divisó a su padre e inició una discusión. La víctima tenía 48 años y estaba trabajando al momento del ataque.

18/02/2026
Publicidad