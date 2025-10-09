 VIDEO | Una ráfaga y gritos: Revelan nuevos registros de balacera en pleno concierto en Perú - Chilevisión
09/10/2025 16:46

VIDEO | Una ráfaga y gritos: Revelan nuevos registros de balacera en pleno concierto en Perú

Una grave balacera se registró la noche del miércoles en Chorrillos, Perú, en pleno concierto de la banda de cumbia local, Agua Marina. Asistentes del show captaron el momento en que se oye una ráfaga de disparos, lo que desató pánico y gritos en el recinto. En total, cinco personas resultaron heridas: cuatro miembros de la banda y un vendedor que trabajaba en el lugar. Los atacantes ingresaron al recinto en motos y percutaron los disparos desde la parte de atrás de la tarima. En total, se hallaron 27 casquillos de bala. La investigación indica que detrás de los disparos habría una motivación como sicariato o extorsión. 

