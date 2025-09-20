Más de 300 mil evacuados: Piden cese al fuego en la Franja de Gaza - Chilevisión

Más de 300 mil personas ya han debido evacuar Ciudad de Gaza, obligados por una de las mayores ofensivas israelíes registradas en la franja en los últimos dos años. Mientras eso ocurre, los esfuerzos por llegar a un cese al fuego siguen siendo infructuosos. La mediación de Qatar, el rol de Estados Unidos y la presión internacional para lograr que Netanyahu ceda a terminar con el asedio en la zona son algunos de los factores que podrían incidir en una solución, pero hasta ahora nada de eso se vislumbra cercano.