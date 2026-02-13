 Insólito registro: Hombre rescata heroicamente de un choque a bebé de 8 meses y a niño de 5 años - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Impactante registro en primera persona: Conductor huyó tras provocar accidente en autopista Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque Codelco remueve a tres ejecutivos por ocultamiento de información sobre tragedia en mina El Teniente Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: “Una chacota, no estás controlando un restaurante” Software indicó que chilenos recibieron 31 llamadas de spam en promedio al mes durante 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
13/02/2026 09:05

Insólito registro: Hombre rescata heroicamente de un choque a bebé de 8 meses y a niño de 5 años

Un impactante registro muestra el momento exacto en que un auto en Brasil comienza a descender solo por una calle inclinada. El hecho ocurrió cuando la dueña del vehículo estaba subiendo a su bebé de 8 meses en la silla de seguridad, mientras que su hijo mayor de 5 años ya estaba dentro. En un descuido éste último movió la palanca de cambio y el automóvil, que no tenía activado el freno de manos, comenzó a deslizarse en reversa por una pendiente. Al escuchar los desesperados gritos de la madre, un hombre de 27 años corrió tras el auto y accionó el freno de manos para rescatar a los pequeños. Ambos se encuentran bien.

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026
Publicidad