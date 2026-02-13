Insólito registro: Hombre rescata heroicamente de un choque a bebé de 8 meses y a niño de 5 años - Chilevisión

Un impactante registro muestra el momento exacto en que un auto en Brasil comienza a descender solo por una calle inclinada. El hecho ocurrió cuando la dueña del vehículo estaba subiendo a su bebé de 8 meses en la silla de seguridad, mientras que su hijo mayor de 5 años ya estaba dentro. En un descuido éste último movió la palanca de cambio y el automóvil, que no tenía activado el freno de manos, comenzó a deslizarse en reversa por una pendiente. Al escuchar los desesperados gritos de la madre, un hombre de 27 años corrió tras el auto y accionó el freno de manos para rescatar a los pequeños. Ambos se encuentran bien.