 ICE captura a exagente de la DINA en EEUU: Aparece en listado “Lo peor de lo peor” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví “Es favorable, pero estamos al aire libre”: Anuncian lluvia para zonas afectadas por incendios forestales Video | Mujer perdió a su bebé: Cámaras captan actuar e intento de huida de sujeto que atacó a su pareja embarazada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/01/2026 15:51

ICE captura a exagente de la DINA en EEUU: Aparece en listado “Lo peor de lo peor”

Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exagente de la DINA, cuenta con una ficha en la lista elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se dio a conocer que el nombre de Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exoficial de la DINA, aparece en una nómina de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El hombre de 75 años, vinculado a la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, figura en la lista "Arrested: Worst of the Worst" (en español: Arrestados: Lo peor de lo peor), elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.

Según los datos disponibles en su ficha, Fernández Larios fue capturado en Fort Myers, Florida, y condenado por homicidio.

Junto con lo anterior, el nombre del agente aparece vinculado a otro episodio de revelancia pública en Estados Unidos, como lo fue el atentado contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, ocurrido en 1976.

Se menciona que Fernández Larios llegó a un acuerdo con fiscales federales, declarándose culpable por encubrimiento y cumpliendo cinco meses en prisión.

Hasta hace poco tiempo seguía viviendo en Miami, pese a que un fallo de la Corte Suprema solicitó su extradición a Chile.

¿Exagente DINA detenido por el ICE en EEUU será extraditado? Esto dijo el canciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que la información de la captura ya era conocida por el Ejecutivo: "Sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos de que está detenido. Está detenido hace tiempo".

El secretario de Estado declinó abordar la situación legal específica de Fernández Larios, aunque sí sostuvo que "creemos que la calificación que se ha hecho de él corresponde absolutamente a la realidad".

Finalmente, Van Klaveren fue enfático en señalar que quien debe solicitar la extradición es el Poder Judicial y no el Gobierno: "En Chile, la Cancillería simplemente transmite esas peticiones. No le corresponde al Ejecutivo determinar las extradiciones y, en consecuencia, no es algo que sea competencia nuestra".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Lo último

Lo más visto

“Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero

La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

26/01/2026

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

27/01/2026

VIDEO | Sospechoso de incendio forestal en Biobío relata el origen del fuego: “Grité varias veces”

Claudio Luna relató cómo, a partir del uso de una cocina a leña en mal estado, se dio origen a las llamas que provocaron un incendio de gran magnitud en la región del Biobío.

27/01/2026

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

23/01/2026
Publicidad