ICE captura a exagente de la DINA en EEUU: Aparece en listado “Lo peor de lo peor” - Chilevisión

Este martes se dio a conocer que el nombre de Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exoficial de la DINA, aparece en una nómina de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El hombre de 75 años, vinculado a la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, figura en la lista "Arrested: Worst of the Worst" (en español: Arrestados: Lo peor de lo peor), elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.

Según los datos disponibles en su ficha, Fernández Larios fue capturado en Fort Myers, Florida, y condenado por homicidio.

Junto con lo anterior, el nombre del agente aparece vinculado a otro episodio de revelancia pública en Estados Unidos, como lo fue el atentado contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, ocurrido en 1976.

Se menciona que Fernández Larios llegó a un acuerdo con fiscales federales, declarándose culpable por encubrimiento y cumpliendo cinco meses en prisión.

Hasta hace poco tiempo seguía viviendo en Miami, pese a que un fallo de la Corte Suprema solicitó su extradición a Chile.

¿Exagente DINA detenido por el ICE en EEUU será extraditado? Esto dijo el canciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que la información de la captura ya era conocida por el Ejecutivo: "Sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos de que está detenido. Está detenido hace tiempo".

El secretario de Estado declinó abordar la situación legal específica de Fernández Larios, aunque sí sostuvo que "creemos que la calificación que se ha hecho de él corresponde absolutamente a la realidad".

Finalmente, Van Klaveren fue enfático en señalar que quien debe solicitar la extradición es el Poder Judicial y no el Gobierno: "En Chile, la Cancillería simplemente transmite esas peticiones. No le corresponde al Ejecutivo determinar las extradiciones y, en consecuencia, no es algo que sea competencia nuestra".