Tras muerte de Alex Pretti: Tensión por protestas contra el ICE en EEUU alcanzan punto crítico - Chilevisión

La tensión en Estados Unidos alcanzó un nivel crítico el pasado fin de semana, provocado por las multitudinarias manifestaciones contra el actuar de agentes federales del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en español) en Minneapolis, Minnesota. Recordemos que, hace pocos días, funcionarios de esa institución dieron muerte a Alex Pretti, un enfermero UCI de un hospital para veteranos. El caso ha destapado una gran controversia en ese país, principalmente por versiones contrapuestas. Mientras la administración Trump sostiene que la víctima se habría acercado a los uniformados portando un arma, registros publicados en redes sociales y testigos lo desmienten. El episodio, igual que el de Renée Good, está bajo investigación.