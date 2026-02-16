Delcy Rodríguez cierra fundaciones creadas por Nicolás Maduro: Busca reorganizar el Estado - Chilevisión

Delcy Rodríguez, la mandataria encargada de Venezuela, ordenó el cierre de 7 entes públicos, de los cuales 4 fueron creados durante la gestión de Nicolás Maduro. Según un decreto publicado en la Gaceta Oficial, son fundaciones asociadas al Ministerio del Despacho de la Presidencia. Rodríguez decretó suprimir y liquidar la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, todas creadas por Maduro entre 2015 y 2016.