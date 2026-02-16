 Delcy Rodríguez cierra fundaciones creadas por Nicolás Maduro: Busca reorganizar el Estado - Chilevisión
Minuto a minuto
Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas” VIDEO | Rompen vidrios de autos: Así opera la banda que roba a turistas en Valparaíso Masivo engaño: 500 mujeres acusan estafa de clínica estética que ahora sigue funcionando bajo otro nombre Con retroexcavadoras demuelen viviendas de campamento Santa Marta: Masivo desalojo en Maipú Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
16/02/2026 09:29

Delcy Rodríguez cierra fundaciones creadas por Nicolás Maduro: Busca reorganizar el Estado

Delcy Rodríguez, la mandataria encargada de Venezuela, ordenó el cierre de 7 entes públicos, de los cuales 4 fueron creados durante la gestión de Nicolás Maduro. Según un decreto publicado en la Gaceta Oficial, son fundaciones asociadas al Ministerio del Despacho de la Presidencia. Rodríguez decretó suprimir y liquidar la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, todas creadas por Maduro entre 2015 y 2016.

Lo más visto

“Se alcanzó a ingerir”: Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel realizaron grave denuncia en redes sociales

La pareja había comprado un vaso de café que en su interior traía múltiples trozos de un material aparentemente rígido, con bordes irregulares y transparente, semejante al vidrio.

16/02/2026

Cambio de hora 2026: Este día comienza el horario de invierno en gran parte del territorio nacional

En esta ocasión los relojes deberán retrasarse una hora, dando la bienvenida a atadeceres más tempranos,

15/02/2026

Sismo despertó a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Senapred no ha informado respecto de daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo en la región de Coquimbo.

16/02/2026

Una víctima es menor de edad: Doble homicidio frustrado en toma “Dignidad” en La Florida

Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI realizan diligencias en toma “Dignidad” en la comuna de La Florida por un doble homicidio frustrado.

16/02/2026
Publicidad