Delcy Rodríguez homenajea a caídos en Venezuela tras ataque de EEUU: “Son héroes” - Chilevisión

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves una ceremonia de homenaje a los fallecidos durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela, ocurrido el 3 de enero en Caracas. En su alocución, aprovechó para enviar un contundente mensaje al país norteamericano: "El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear (...) Nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes. Y los hermanos de Cuba, hijos de Martí y Fidel, también son héroes y heroínas de esta patria", expresó.