 Delcy Rodríguez homenajea a caídos en Venezuela tras ataque de EEUU: “Son héroes” - Chilevisión
Minuto a minuto
Operativo en Meiggs por “Mafia China”: Suben a tres los detenidos por estafa y lavado de activos Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Incendio en cité afectó a cinco casas y a una bodega en Santiago Centro “Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales Corte de luz afectó al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/01/2026 08:27

Delcy Rodríguez homenajea a caídos en Venezuela tras ataque de EEUU: “Son héroes”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves una ceremonia de homenaje a los fallecidos durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela, ocurrido el 3 de enero en Caracas. En su alocución, aprovechó para enviar un contundente mensaje al país norteamericano: "El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear (...) Nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes. Y los hermanos de Cuba, hijos de Martí y Fidel, también son héroes y heroínas de esta patria", expresó.

Lo más visto

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

08/01/2026

Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año

Conoce los impedimentos legales, médicos y administrativos que restringen la obtención de la licencia de conducir 2026. Conoce si estás habilitado para renovar tu licencia en tu municipalidad.

08/01/2026

“Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast

En un foro organizado por Icare, quien se rumorea será el próximo ministro de Hacienda habló de eliminar permisos, aprobar inversiones y "liberar las amarras de la inversión en Chile".

08/01/2026

Dos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Los quemaron y cuerpos presentan rastros de tortura

Un tercer ciudadano chileno logró sobrevivir y ya entregó declaración como testigo. Además, otros dos chilenos fueron detenidos mientras continúa la indagación sobre el caso.

08/01/2026
Publicidad