Comienza paro nacional en Argentina: Así amaneció Buenos Aires tras la huelga convocada en todo el país - Chilevisión

Este jueves, Argentina amaneció en paro nacional, tras la convocatoria de la Confederación General de Trabajo (CGT), en protesta por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La mayoría de los sindicatos se han opuesto a la propuesta de extender el horario laboral que se está discutiendo en el Congreso. Desde la avenida 9 de julio cerca del Obelisco, el periodista de CHV Noticias, Humberto Sichel, muestra cómo se encuentra el ambiente en Buenos Aires siendo las ocho de la mañana. Hay micros circulando, sin embargo los paraderos están vacíos. Según informaron, son 248 líneas afectadas y solo 78 con funcionamiento habitual.