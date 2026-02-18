 CHV Noticias en Argentina: Esta noche comienza paro nacional que se extenderá por 24 horas - Chilevisión
18/02/2026

CHV Noticias en Argentina: Esta noche comienza paro nacional que se extenderá por 24 horas

El periodista y conductor de CHV Noticias, Humberto Sichel, se encuentra en Buenos Aires en la antesala del paro nacional convocado para este jueves que busca paralizar los sectores productivos del país en rechazo a la reforma laboral. Esta huelga coincide con la discusión que comenzará esta misma jornada en la Cámara de Diputados. El cierre de una emblemática empresa nacional de neumáticos tensionó aún más los ánimos en un clima político que ya ha llevado a miles de trabajadores a protestar a las calles.

