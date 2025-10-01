VIDEO | Detienen a peligroso narcotraficante mientras tomaba sol en concurrida playa - Chilevisión

Un operativo en plena playa de Río de Janeiro, en Brasil, culminó con la detención de un peligroso narcotraficante.

Se trata de Ederson Xavier de Lima, líder de la célula de Mato Grosso del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica y el mundo.

El sujeto estaba tomando sol y consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue sorprendido por tres policías que iban vestidos de civil.

Pese a su historial y prontuario, ni el individuo ni sus acompañantes opusieron resistencia y se entregaron con facilidad.

Entre los antecedentes penales de Xavier de Lima se encontraban cargos por tráfico de drogas, extorsión y ser el cabecilla de una banda de crimen organizado.