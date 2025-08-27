 Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos niños muertos y al menos 17 heridos - Chilevisión
27/08/2025 13:21

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos niños muertos y al menos 17 heridos

El atacante, que se quitó la vida tras lo ocurrido, era un hombre de aproximadamente 20 años que estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.

Publicado por CHV Noticias

Al menos dos niños muertos y más de una decena de heridos dejó un tiroteo producido este miércoles en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos (EEUU).

El hecho ocurrió cuando el atacante abrió fuego contra la iglesia del Colegio de la Anunciación, mientras se llevaba a cabo una misa con niños.

Según la información preliminar de las autoridades estadounidenses, se reportaron al menos 17 heridos por el tiroteo dentro del centro educacional. 

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños”, señaló Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis.

Autor se quitó la vida tras ataque

De acuerdo al jefe de la policía, el autor del tiroteo era un hombre de unos 20 años que “estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola”.

El sujeto ingresó al lugar vestido de negro y consiguió bloquear una de las puertas de salida de la iglesia para lograr su cometido. 

Tras el ataque se quitó la vida y según informaron las autoridades no contaba con antecedentes penales. 

