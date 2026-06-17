Revelan registro de instructor que lanzó a joven sin arnés simulando tirar cuerpo en Brasil: “Deshacerse de un cadáver”

Luis Felipe Feliciano Egoroff había compartido un video en el que aparecía arrojando una bolsa negra desde el Puente Esqueleto, lugar donde perdió la vida la joven.

Trs la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, que fue lanzada sin arnés de seguridad desde un puente para un salto en bungee a 30 metros de altura, se conocieron nuevo antecedentes sobre el instructor a cargo.

Debido a la tragedia, las autoridades de Brasil dieron con la detención de tres hombres, los que estaban a cargo de la realización y seguridad de la actividad.

Uno de ellos fue identificado como Luis Felipe Feliciano Egoroff, quien acostumbrada a promocionar el deporte a través de sus redes sociales.





Fue a través de ese medio que se obtuvo un llamativo registro del instructor de 32 años, ya que hace cuatro años publicó un video donde hacía una broma sobre la muerte y los riesgos que implica realizar el salto en bungee.

El video mostraba a él y a integrantes del equipo encargado del salto arrojando una bolsa negra desde el Puente Esqueleto, lugar donde perdió la vida la joven.

En el registro hace referencia a una forma eliminar un cadáver, arrojándolo al vacío con el título “deshacerse de un cadáver”.

Fatal salto al vacío

De acuerdo con los antecedentes preliminares, durante la preparación de la actividad se habría producido una falla en los protocolos de seguridad.

Los instructores autorizaron el salto sin verificar correctamente que la cuerda estuviera asegurada a María Eduarda Rodrigues de Freita.

El accidente quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que la mujer es lanzada al vacío mientras algunos presentes advierten la ausencia del sistema de sujeción y expresan su preocupación.