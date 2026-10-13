Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, recordado actor de Breaking Bad

El intérprete, recordado por su papel de Walter White Jr. en la exitosa serie, fue encontrado sin vida en su domicilio. Su representante confirmó nuevos antecedentes sobre su fallecimiento.

La muerte del actor estadounidense RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, ha generado conmoción entre los seguidores de la producción.

Según informó Variety, el representante del actor de 34 confirmó que su muerte fue por suicidio y entregó nuevos antecedentes sobre el fallecimiento.

De acuerdo con información publicada por People, el Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada cerca de las 12:50 horas, tras la cual funcionarios policiales encontraron al actor sin vida en su domicilio.

Inicialmente, las autoridades señalaron que la causa y las circunstancias del fallecimiento estaban pendientes de determinar, debido a que la investigación continuaba en curso.

La trayectoria de RJ Mitte y su recordado papel en Breaking Bad

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en las cinco temporadas de Breaking Bad, emitida entre 2008 y 2013.

En la producción creada por Vince Gilligan, interpretó a Walter White Jr., hijo de Walter White (Bryan Cranston) y Skyler White (Anna Gunn).





Al igual que su personaje, Mitte vivía con parálisis cerebral, condición que también lo llevó a convertirse en un destacado defensor de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresó su representante en un comunicado.

Tras el éxito de Breaking Bad, el actor participó en producciones como Switched at Birth, Robot Chicken, This Close y Now Apocalypse, además de películas como Dixieland, The Recall y The Oak Room.

Al momento de su fallecimiento, Mitte mantenía varios proyectos audiovisuales en desarrollo y se encontraba promocionando su nueva película, Talking to Strangers.