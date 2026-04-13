Papa León XIV responde a críticas de Donald Trump: “No le tengo miedo, sigo alzando la voz contra la guerra”

En su tercer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica se refirió a las duras declaraciones que hizo el mandatario de Estados Unidos en su contra.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, arremetió contra el Papa León XIV en su cuenta de Truth Social y el Obispo de Roma respondió horas más tarde este lunes.

Durante su vuelo de ida a Argelia, parte de su viaje apostólico en África, declaró a los 70 periodistas que los acompañaban que “no considero mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en un debate con él”.

Sin embargo, a un reportero estadounidense en específico le respondió: “No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”.

“Sigo alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiados inocentes han sido asesinados y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor”, agregó.

De esta manera reiteró que el mensaje por el que aboga es “siempre el mismo: la paz. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación”.





Las duras críticas de Donald Trump a Papa León XIV

El mandatario de EE.UU se refirió al Papa León XIV este domingo en su red social como “débil con el crimen y terrible en política exterior”, por sus dichos sobre Irán y Venezuela.

Además, en su mensaje le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical” y a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

Minutos más tarde, Donald Trump publicó una imagen controversial al parecer creada con inteligencia artificial, en la que se muestra como Jesucristo y aparenta sanar a un enfermo postrado en una cama.

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