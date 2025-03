Autoridad canadiense amenaza con cortar la electricidad de Estados Unidos en “guerra comercial” desatada por Trump - Chilevisión

El primer ministro de Ontario, provincia de Canadá, anunció que no "dudará" en restringir el suministro eléctrico de su país vecino, en medio de un intercambio de declaraciones por un alza arancelaria impuesta por el presidente estadounidense.

El primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, aseguró que no "dudará" en cortar el suministro de electricidad a Estados Unidos si continúa la guerra comercial desatada por Donald Trump.

Los dichos de Ford se enmarcan en una escalada de declaraciones entre las autoridades de ambos países, especialmente tras el alza arancelaria del 25% al acero y aluminio anunciada por el mandatario republicano.

En primera instancia, el primer ministro de Ontario contestó el anuncio con un recargo del 25% de las exportaciones de electricidad que proporciona al país vecino.

De acuerdo a Agencia EFE, la medida permitiría a la provincia recaudar entre 300.000 y 400.000 dólares (entre 207 y 277 mil dólares estadounidenses adicionales).

Pero luego, Doug subió el tono y amenazó con cortar el suministro eléctrico que proporciona a los estados de Nueva York, Minnesota y Michigan "si Estados Unidos intensifica la situación".

"Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona la responsable: el presidente Trump", insistió, en declaraciones recogidas por CNN.

Cabe recordar que, para la Casa Blanca, las medidas adoptadas al acero y aluminio no son las únicas que están en la mira. En TruthSocial, el presidente Donald Trump amenazó con "aumentar sustancialmente" aranceles a automóviles, madera y productos lácteos, entre otros.