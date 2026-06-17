“Nunca pensé que…”: Padre de Gaspi rompe el silencio tras la trágica muerte de su hijo en Brasil

“Murió de una manera muy injusta. Estaba en su mejor momento”, lamentó Ricardo Prim a tres días del fatal accidente aéreo.

Ricardo Prim, padre de Gaspar Prim Díaz, también conocido como Gaspi, se sinceró tras la muerte de su hijo en el trágico accidente aéreo ocurrido el domingo pasado en Río de Janeiro, Brasil.

En conversación con el medio argentino Clarín, se refirió a los días más difíciles de su vida, mientras trabaja en su librería que cerró por tan solo horas para volver a abrirla.

“El dolor que uno siente cuando pierde un hijo no se explica. Se me hará muy difícil vivir sin Gaspi, sabiendo que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, comentó Ricardo Prim.

En ese contexto, el padre lamentó el fallecimiento del youtuber trasandino: “ Murió de una manera muy injusta. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.





“Soy fuerte, pero nunca pensé que me iba a sentir así. El psicólogo me dijo que si me quedaba solo iba a estar peor, por eso vengo a la librería”, contó.

Así, Ricardo rememoró a su hijo con un recuerdo de su infancia: “Gaspi estaba mucho acá en la librería de chiquito. Siempre vi creatividad en él. Siempre fue muy inteligente y muy sensible”.

“La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi“, agregó.