 Asesinaron a tiktoker y a su familia en México: Mostraba su vida de lujos en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 17:09

Asesinaron a tiktoker y a su familia en México: Mostraba su vida de lujos en redes

El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando la creadora de contenido y su familia fueron abordados por presuntos sicarios, sin embargo, sus cuerpos no habían podido ser identificados hasta ahora.

Publicado por CHV Noticias

Medios mexicanos confirmaron el asesinato de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, una tiktoker que murió abatida junto a su esposo y sus dos hijos en Guadalajara.

De acuerdo a información preliminar, el crimen ocurrió a manos de presuntos sicarios el pasado 22 de agosto, sin embargo, los cuerpos de las víctimas no había sido identificados hasta ahora.

De momento, se baraja la teoría de que el esposo de la creadora de contenido tenía problemas con terceras personas, asociados a un negocio de compraventa de vehículos.

Tiktoker mexicana asesinada

Esmeralda Ferrer tenía 32 años y acumulaba cerca de 21 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

En su perfil en la red social, se dedicaba a subir contenido de humor y a exponer su estilo de vida junto a sus hijos, rodeada de artículos de marcas de lujo com, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci y Dior.

Junto a esto, compartía sus constantes viajes a Estados Unidos y Europa junto a su familia.

Si bien no se han confirmado que la influencer y su marido tuvieran vínculos con el narcotráfico, el medio El Universal recogió que en ocasiones había compartido video hablando de los “narcocorridos” y con mensaje como “ventajas de tener un novio narco”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025