Asesinaron a tiktoker y a su familia en México: Mostraba su vida de lujos en redes - Chilevisión

El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando la creadora de contenido y su familia fueron abordados por presuntos sicarios, sin embargo, sus cuerpos no habían podido ser identificados hasta ahora.

Medios mexicanos confirmaron el asesinato de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, una tiktoker que murió abatida junto a su esposo y sus dos hijos en Guadalajara.

De acuerdo a información preliminar, el crimen ocurrió a manos de presuntos sicarios el pasado 22 de agosto, sin embargo, los cuerpos de las víctimas no había sido identificados hasta ahora.

De momento, se baraja la teoría de que el esposo de la creadora de contenido tenía problemas con terceras personas, asociados a un negocio de compraventa de vehículos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tiktoker mexicana asesinada

Esmeralda Ferrer tenía 32 años y acumulaba cerca de 21 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

En su perfil en la red social, se dedicaba a subir contenido de humor y a exponer su estilo de vida junto a sus hijos, rodeada de artículos de marcas de lujo com, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci y Dior.

Junto a esto, compartía sus constantes viajes a Estados Unidos y Europa junto a su familia.

Si bien no se han confirmado que la influencer y su marido tuvieran vínculos con el narcotráfico, el medio El Universal recogió que en ocasiones había compartido video hablando de los “narcocorridos” y con mensaje como “ventajas de tener un novio narco”.

@esmeraldafg222 #chula #ojos #inteligencia #alma #belleza #interior #cero #competencia ♬ sonido original - 𝐏𝐏