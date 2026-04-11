FOTOS | NASA publicó imágenes de la tripulación del Artemis II tras su exitoso regreso a la Tierra

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen amerizaron este viernes y, tras recibir evaluación médica, volvieron al planeta en perfectas condiciones tras 10 días orbitando la Luna.

La NASA publicó las imágenes oficiales del exitoso y a la vez histórico amerizaje de la tripulación de Artemis II al planeta Tierra, luego de 10 días de viaje hacia la órbita de la Luna.

En horas de la tarde de este viernes, los astronautas completaron la etapa más crítica de la misión: regresaron enfrentando temperaturas que alcanzaron los 2.700 °C en el exterior de la cápsula.

De esta forma, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen batieron el récord que desde 1970 ostentaban los astronautas de Apolo 13 y anotaron la mayor distancia de la Tierra jamás alcanzada por el ser humano.

Además, los tres estadounidenses y el canadiense hicieron historia al observar lugares de la cara oculta de la Luna que nunca habían sido vistos antes por la humanidad.

En los registros de la agencia espacial norteamericana, aparecen todos recibiendo evaluación médica a bordo de un buque de la Armada de Estados Unidos. Luego fueron trasladados hasta el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas.





Revisa las imágenes del retorno de Artemis II: