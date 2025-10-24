 Muere joven actriz de reconocida serie estadounidense a los 23 años - Chilevisión
24/10/2025 11:32

Muere joven actriz de reconocida serie estadounidense a los 23 años

Si bien la noticia se confirmó este jueves, Isabelle Tate murió el pasado domingo a causa de una variante poco común de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se confirmó el fallecimiento de la actriz Isabelle Tate, una joven artista de 23 años que participaba en la serie "9-1-1: Nashville", la más reciente producción de ABC.

Su agencia de representación, McCray Talent, con base en Tennessee, confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, expresando su profundo pesar por el fallecimiento de la intérprete.

Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, publicó la agencia en Instagram.

“Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz. Obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia”, añadieron.

La actriz falleció el pasado domingo a causa de una variante poco común de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un trastorno genético que daña los nervios responsables del control muscular.

